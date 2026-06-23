Лукашенко сделал первое заявление после угроз Зеленского, успокоив белорусов

Глава государства заслушал доклад председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко. Глава региона доложил о ситуации, которая складывается на границе с Украиной и в приграничных районах. Также было доложено и об обстановке в области в целом. Кроме того, Крупко рассказал главе государства о реакции жителей Гомельской области на недавние заявления Зеленского.