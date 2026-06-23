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Лукашенко сделал первое заявление после угроз Зеленского, успокоив белорусов

Лукашенко обратился к белорусам с заявлением после угроз Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал первое заявление после угроз Владимира Зеленского, успокоив белорусов. Подробности сообщает БелТА.

Глава государства заслушал доклад председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко. Глава региона доложил о ситуации, которая складывается на границе с Украиной и в приграничных районах. Также было доложено и об обстановке в области в целом. Кроме того, Крупко рассказал главе государства о реакции жителей Гомельской области на недавние заявления Зеленского.

По словам главы области, обстановка в целом непростая, однако она стабильная и контролируемая. Самое пристальное внимание уделяется именно вопросам безопасности.

Президент Беларуси обратился к жителям Гомельской области и передал им просьбу не волноваться и не беспокоиться. Как уточнил Александр Лукашенко, в стране есть все необходимое, чтобы защитить белорусов от любого агрессора.

Как рассказал Иван Крупко после встречи с главой республики, острую тему с заявлением-ультиматумом Зеленского в адрес президента и страны нельзя было обойти во время доклада. Александр Лукашенко, добавил он, интересовался реакцией людей, а также складывающейся ситуацией:

— Анализируя разные мнения, комментарии людей, наверное, Владимиру Зеленскому необходимо было сбить волну в ситуации с обстрелом автобуса, где пострадали наши дети. Поднялась новая волна с вопросом, которого фактически нет.

Глава области заметил, что подобные трюки и уловки отводят внимание от основной темы, которая сегодня обсуждается жителями всей Беларуси — атака беспилотником автобуса с белорусскими детьми в Брянской области. Данная ситуация, заявил он, получает жесткую оценку белорусов.

Ранее Александр Лукашенко сделал первое заявление об атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Также глава государства обратился к родителям после атаки БПЛА на белорусский автобус.

Тем временем СК России установил исполнителей и причастных к атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.

Кроме того, пострадавшие при атаке БПЛА дети и их родители рассказали о пережитом под Брянском: «Я отвернулась. И вижу, что что-то летит, там серое что-то было».

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