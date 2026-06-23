Лукашенко сделал первое заявление после угроз Зеленского, успокоив белорусов

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал первое заявление после угроз Владимира Зеленского, успокоив белорусов. Подробности сообщает БелТА.
Глава государства заслушал доклад председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко. Глава региона доложил о ситуации, которая складывается на границе с Украиной и в приграничных районах. Также было доложено и об обстановке в области в целом. Кроме того, Крупко рассказал главе государства о реакции жителей Гомельской области на недавние заявления Зеленского.
По словам главы области, обстановка в целом непростая, однако она стабильная и контролируемая. Самое пристальное внимание уделяется именно вопросам безопасности.
Президент Беларуси обратился к жителям Гомельской области и передал им просьбу не волноваться и не беспокоиться. Как уточнил Александр Лукашенко, в стране есть все необходимое, чтобы защитить белорусов от любого агрессора.
Как рассказал Иван Крупко после встречи с главой республики, острую тему с заявлением-ультиматумом Зеленского в адрес президента и страны нельзя было обойти во время доклада. Александр Лукашенко, добавил он, интересовался реакцией людей, а также складывающейся ситуацией:
— Анализируя разные мнения, комментарии людей, наверное, Владимиру Зеленскому необходимо было сбить волну в ситуации с обстрелом автобуса, где пострадали наши дети. Поднялась новая волна с вопросом, которого фактически нет.
Глава области заметил, что подобные трюки и уловки отводят внимание от основной темы, которая сегодня обсуждается жителями всей Беларуси — атака беспилотником автобуса с белорусскими детьми в Брянской области. Данная ситуация, заявил он, получает жесткую оценку белорусов.
Ранее Александр Лукашенко сделал первое заявление об атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Также глава государства обратился к родителям после атаки БПЛА на белорусский автобус.
Тем временем СК России установил исполнителей и причастных к атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.
Кроме того, пострадавшие при атаке БПЛА дети и их родители рассказали о пережитом под Брянском: «Я отвернулась. И вижу, что что-то летит, там серое что-то было».