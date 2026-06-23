Токаев прибыл на переговоры с лидерами ЕС в Брюсселе

Об этом пишет Акорда.
Ранее сообщалось, что президент прибыл с официальным визитом в Брюссель. Сегодня состоятся переговоры с лидерами ЕС Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен. Кроме того, Токаев и премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обсудили состояние и перспективы казахско-бельгийского сотрудничества, уделив особое внимание укреплению политического диалога, развитию торгово-экономических и инвестиционных связей.
Известно, что в рамках визита планируют подписать ряд важных совместных документов.
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