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Токаев прибыл на переговоры с лидерами ЕС в Брюсселе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в здание «Европа» для переговоров с лидерами ЕС, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

Об этом пишет Акорда.

Ранее сообщалось, что президент прибыл с официальным визитом в Брюссель. Сегодня состоятся переговоры с лидерами ЕС Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен. Кроме того, Токаев и премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обсудили состояние и перспективы казахско-бельгийского сотрудничества, уделив особое внимание укреплению политического диалога, развитию торгово-экономических и инвестиционных связей.

Известно, что в рамках визита планируют подписать ряд важных совместных документов.

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