Токаев прибыл на переговоры с лидерами ЕС в Брюсселе

Ранее сообщалось, что президент прибыл с официальным визитом в Брюссель. Сегодня состоятся переговоры с лидерами ЕС Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен. Кроме того, Токаев и премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обсудили состояние и перспективы казахско-бельгийского сотрудничества, уделив особое внимание укреплению политического диалога, развитию торгово-экономических и инвестиционных связей.