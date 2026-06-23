Путин поручил свести к нулю последствия атак ВСУ по инфраструктуре

«Прежде всего задача купирования этих угроз лежит на плечах Минобороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий», — сказал Путин во время совещания в режиме видеоконференции.