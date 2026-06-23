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Путин поручил свести к нулю последствия атак ВСУ по инфраструктуре

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству предпринять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ на российскую инфраструктуру.

Источник: © РИА Новости

Президент отметил, что ситуация для киевского режима на фронте стремительно ухудшается, поэтому ВСУ наносит удары по гражданским объектам, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами и повлиять на туристический сезон в России.

«Прежде всего задача купирования этих угроз лежит на плечах Минобороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий», — сказал Путин во время совещания в режиме видеоконференции.

Он подчеркнул, что ВСУ теряют одну территорию за другой, а российские бойцы продолжают успешно продвигаться.

Президент также попросил вице-премьеров Александра Новака и Марата Хуснуллина доложить о работе по устранению последствий ударов украинских боевиков по территории России.

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