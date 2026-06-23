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Путин заявил о стремительном ухудшении ситуации для Киева на фронте

На совещании с правительством Путин заявил о стремительном ухудшении ситуации для Киева на фронте.

Источник: РИА "Новости"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация на фронте для Киева стремительно ухудшается. Соответствующее заявление глава государства сделал во вторник на совещании с членами правительства, которое прошло в формате видеоконференции.

«Мы знаем и видим, что киевский режим, по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре», — сказал Путин в ходе совещания.