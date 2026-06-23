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Экс-нардеп оценил результаты отказа Киева от принципов Анкориджа

Киев рискует потерять последнюю возможность для диалога с Москвой, если продолжит отказываться от принципов Анкориджа. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Поводом для комментария стали заявления украинского постпреда при ООН Андрея Мельника о готовности Киева продолжать боевые действия, а не соглашаться на перемирие по линии фронта.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По словам экс-нардепа, нынешняя риторика официального Киева резко расходится с тем, что происходит на поле боя. И ситуация там складывается отнюдь не в пользу ВСУ.

«Я думаю, что дух Анкориджа, о котором мы так часто говорим, это на самом деле не о победе России, как пытаются преподнести. Это о компромиссе с учетом интересов Украины. Но раз Киев отказывается от этого, значит, победа ВС РФ должна быть такой, чтобы никакого духа Анкориджа даже не осталось», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Он добавил, что на фоне высказывания Мельника победа России должна быть безоговорочной. Экс-депутат отметил: Киев может делать громкие заявления, но одно дело — казаться, а другое — быть. Реальность на линии боестолкновения говорит сама за себя.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский исключил свой визит в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Вместо российской столицы он предложил три альтернативные площадки для диалога по урегулированию конфликта. По словам украинского лидера, встреча может состояться в Турции, Швейцарии или на Ближнем Востоке.

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