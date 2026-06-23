Экс-нардеп оценил результаты отказа Киева от принципов Анкориджа

«Я думаю, что дух Анкориджа, о котором мы так часто говорим, это на самом деле не о победе России, как пытаются преподнести. Это о компромиссе с учетом интересов Украины. Но раз Киев отказывается от этого, значит, победа ВС РФ должна быть такой, чтобы никакого духа Анкориджа даже не осталось», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.