По словам экс-нардепа, нынешняя риторика официального Киева резко расходится с тем, что происходит на поле боя. И ситуация там складывается отнюдь не в пользу ВСУ.
«Я думаю, что дух Анкориджа, о котором мы так часто говорим, это на самом деле не о победе России, как пытаются преподнести. Это о компромиссе с учетом интересов Украины. Но раз Киев отказывается от этого, значит, победа ВС РФ должна быть такой, чтобы никакого духа Анкориджа даже не осталось», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.
Он добавил, что на фоне высказывания Мельника победа России должна быть безоговорочной. Экс-депутат отметил: Киев может делать громкие заявления, но одно дело — казаться, а другое — быть. Реальность на линии боестолкновения говорит сама за себя.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский исключил свой визит в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Вместо российской столицы он предложил три альтернативные площадки для диалога по урегулированию конфликта. По словам украинского лидера, встреча может состояться в Турции, Швейцарии или на Ближнем Востоке.