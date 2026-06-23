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Навроцкого не собирались приглашать на конференцию по Украине

ВАРШАВА, 23 июн — РИА Новости. Президента Польши Кароля Навроцкого даже не собирались приглашать на конференцию по Украине в Гданьск, следует из слов пресс-секретаря кабмина республики Адама Шлапки.

Источник: Reuters

В Гданьске 25—26 июня пройдет международная конференция по Украине — Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Мероприятие совместно организуют Польша и Украина. Ранее сообщалось, что на нее не приглашен президент Польши.

«Это исходит из формулы данного мероприятия. Это мероприятие, которое касается экономического сотрудничества, а также сотрудничества в области экономической безопасности. Это мероприятие циклическое, которое готовится исполнительной властью, которая занимается экономической политикой. Внешней политикой. Предыдущее мероприятие такого типа, которое состоялось в прошлом году в Риме, тоже прошло на правительственном уровне, как и ранее — в Берлине», — сказал Шлапка журналистам.

Он отметил, что обычно правительство организует свои мероприятия, а президент — свои.

«Есть мероприятия, которые организует президентский дворец, пан президент, и тоже не приглашает на них премьера. Помните, как в прошлом году была организована встреча глав балтийских стран, которую организовывал президент, и таких вопросов попросту не появлялись», — сказал пресс-секретарь кабмина.

При этом он заявил, что канцелярия президента Польши ранее не высказывала заинтересованность в участии в конференции главы государства.

«Президентский дворец ни в какой мере не высказывал заинтересованности этой конференцией. Для всех было ясно, что это мероприятие, организованное правительством», — сказал Шлапка.

Ранее сообщалось, что в ситуации обострившегося конфликта между Варшавой и Киевом на конференцию не приедет и Владимир Зеленский, участие которого изначально анонсировалось.

Президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня лишил Зеленского высшей награды Польши — Ордена Белого орла — из-за героизации деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещена в РФ как экстремистская организация). После этого от польских наград отказались ряд украинских политиков.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование «Имени героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.

*Запрещенные в России экстремистские организации.

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