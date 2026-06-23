Навроцкого не собирались приглашать на конференцию по Украине

«Это исходит из формулы данного мероприятия. Это мероприятие, которое касается экономического сотрудничества, а также сотрудничества в области экономической безопасности. Это мероприятие циклическое, которое готовится исполнительной властью, которая занимается экономической политикой. Внешней политикой. Предыдущее мероприятие такого типа, которое состоялось в прошлом году в Риме, тоже прошло на правительственном уровне, как и ранее — в Берлине», — сказал Шлапка журналистам.