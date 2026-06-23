Навроцкого не собирались приглашать на конференцию по Украине

В Гданьске
«Это исходит из формулы данного мероприятия. Это мероприятие, которое касается экономического сотрудничества, а также сотрудничества в области экономической безопасности. Это мероприятие циклическое, которое готовится исполнительной властью, которая занимается экономической политикой. Внешней политикой. Предыдущее мероприятие такого типа, которое состоялось в прошлом году в Риме, тоже прошло на правительственном уровне, как и ранее — в Берлине», — сказал Шлапка журналистам.
Он отметил, что обычно правительство организует свои мероприятия, а президент — свои.
«Есть мероприятия, которые организует президентский дворец, пан президент, и тоже не приглашает на них премьера. Помните, как в прошлом году была организована встреча глав балтийских стран, которую организовывал президент, и таких вопросов попросту не появлялись», — сказал пресс-секретарь кабмина.
При этом он заявил, что канцелярия президента Польши ранее не высказывала заинтересованность в участии в конференции главы государства.
«Президентский дворец ни в какой мере не высказывал заинтересованности этой конференцией. Для всех было ясно, что это мероприятие, организованное правительством», — сказал Шлапка.
Ранее сообщалось, что в ситуации обострившегося конфликта между Варшавой и Киевом на конференцию не приедет и Владимир Зеленский, участие которого изначально анонсировалось.
Президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня лишил Зеленского высшей награды Польши — Ордена Белого орла — из-за героизации деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещена в РФ как экстремистская организация). После этого от польских наград отказались ряд украинских политиков.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации) Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование «Имени героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.
*Запрещенные в России экстремистские организации.