Эксперт объяснил, зачем президенту Польши скандал с Зеленским

По словам аналитика, польскому лидеру не грозят серьезные политические последствия из-за конфликта с Киевом. Свой пост он не потеряет, поскольку хорошо считывает настроения в обществе. Ярошенко подчеркнул: в Польше нарастают антиукраинские настроения, и причина этому — нацистская направленность государственной идеологии Украины. Эксперт добавил, что антипольский вектор в Киеве был лишь вопросом времени.