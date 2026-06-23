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Эксперт объяснил, зачем президенту Польши скандал с Зеленским

Президент Польши Кароль Навроцкий пошел на обострение отношений с Владимиром Зеленским, чтобы заручиться поддержкой собственных избирателей. Такую оценку ситуации дал NEWS.ru руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По словам аналитика, польскому лидеру не грозят серьезные политические последствия из-за конфликта с Киевом. Свой пост он не потеряет, поскольку хорошо считывает настроения в обществе. Ярошенко подчеркнул: в Польше нарастают антиукраинские настроения, и причина этому — нацистская направленность государственной идеологии Украины. Эксперт добавил, что антипольский вектор в Киеве был лишь вопросом времени.

«При этом Польша не перестанет помогать Киеву, не откажется от поставок оружия и денег. Действия Навроцкого — не более чем политическая риторика, чтобы удовлетворить внутреннюю польскую аудиторию. Все это он делает, чтобы заработать очки у населения», — отметил собеседник NEWS.ru.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня отозвал у Владимира Зеленского высшую государственную награду — Орден Белого орла. Причиной стала героизация деятелей Украинской повстанческой армии*. Вслед за этим решением ряд украинских политиков также отказались от польских наград.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

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