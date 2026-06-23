В Польше предложили готовить армию к войне с Украиной, а не с РФ

«Если Украина настаивает на том, чтобы иметь Польшу своим врагом, у нас нет выбора — нам нужно улучшить наши отношения с Россией. Речь идет о восстановлении элементарных отношений и прекращении абсурдных и не имеющих никакого практического смысла жестов враждебности», — резюмируется в статье.