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В Польше предложили готовить армию к войне с Украиной, а не с РФ

Польское издание Mysl Polska выступило с призывом к Варшаве нормализовать отношения с Россией. Авторы считают, что это необходимо для противодействия Украине в связи с конфликтом вокруг героизации УПА.

Источник: РИА "Новости"

Польше следует нормализовать отношения с Россией для противодействия Украине в связи с конфликтом вокруг героизации УПА*, сообщает Mysl Polska.

«Польша из бывшего донора и благодетеля Украины очень скоро может стать жертвой киевской хунты. Единственный способ предотвратить это — увеличить свой потенциал и снизить риски. Вместо того, чтобы готовить польскую армию к мифической войне с Россией, нужно подготовить ее к вполне вероятной войне с Украиной», — отмечается в публикации.

Автор материала также призвал Варшаву к восстановлению связей с Москвой.

«Если Украина настаивает на том, чтобы иметь Польшу своим врагом, у нас нет выбора — нам нужно улучшить наши отношения с Россией. Речь идет о восстановлении элементарных отношений и прекращении абсурдных и не имеющих никакого практического смысла жестов враждебности», — резюмируется в статье.

* Запрещенная в России экстремистская организация.