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CNN: Five Eyes предупредил о риске мощных кибератак с помощью ИИ

Международный разведывательный альянс Five Eyes предупредил, что новые модели искусственного интеллекта могут резко усилить возможности злоумышленников уже в ближайшие месяцы, а не годы.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Ministry of Defence
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Альянс Five Eyes, в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия, призвал правительства и руководителей корпораций «действовать немедленно», чтобы улучшить свою защиту от комплексных киберугроз, передает американский канал CNN.

В заявлении говорится, что ИИ ускоряет развитие как наступательных, так и оборонительных возможностей в киберсфере. По оценке Five Eyes, модели frontier AI могут превзойти нынешние ожидания отрасли и изменить представления о киберрисках.

«Модели frontier AI превзойдут текущие ожидания отрасли и коренным образом изменят как наступательные, так и оборонительные кибервозможности. Сроки — не годы, а месяцы», — говорится в заявлении альянса.

Предупреждение прозвучало на фоне растущего внимания западных стран к передовым моделям искусственного интеллекта, в том числе разработкам Anthropic. Ранее администрация Дональда Трампа поручила компании ограничить доступ иностранных пользователей к ряду своих наиболее продвинутых ИИ-моделей, включая Mythos 5 и Fable 5, отмечает CNN.

По данным телеканала, разработчики и руководители компаний в сфере ИИ разделяют опасения Five Eyes. Они считают заявление альянса серьезным сигналом, поскольку такие технологии могут снизить барьеры для злоумышленников и увеличить скорость и сложность атак.

Директор Программы стратегических технологий при Сиднейском университете Оливия Шен отметила, что возможности ИИ развиваются «невероятно быстро». По ее словам, вопрос уже не в том, появятся ли такие риски, а в том, когда именно это произойдет. При этом внимание сейчас сосредоточено на Anthropic, однако следующую высокоэффективную модель может создать и другой разработчик, добавила Шен.

Чтобы снизить угрозу, Five Eyes призывает компании инвестировать в киберзащиту, обновлять устаревшие системы, закрывать уязвимости в программном обеспечении и ограничивать доступ к критически важной инфраструктуре.

По словам Шен, особенно уязвимыми могут оказаться малые и средние предприятия, которые недостаточно вкладывались в кибербезопасность. В условиях роста возможностей ИИ они рискуют стать «легкой добычей» для злоумышленников.

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