CNN: Five Eyes предупредил о риске мощных кибератак с помощью ИИ

Директор Программы стратегических технологий при Сиднейском университете Оливия Шен отметила, что возможности ИИ развиваются «невероятно быстро». По ее словам, вопрос уже не в том, появятся ли такие риски, а в том, когда именно это произойдет. При этом внимание сейчас сосредоточено на Anthropic, однако следующую высокоэффективную модель может создать и другой разработчик, добавила Шен.