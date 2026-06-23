CNN: Five Eyes предупредил о риске мощных кибератак с помощью ИИ

В заявлении говорится, что ИИ ускоряет развитие как наступательных, так и оборонительных возможностей в киберсфере. По оценке Five Eyes, модели frontier AI могут превзойти нынешние ожидания отрасли и изменить представления о киберрисках.
Предупреждение прозвучало на фоне растущего внимания западных стран к передовым моделям искусственного интеллекта, в том числе разработкам Anthropic. Ранее администрация Дональда Трампа поручила компании ограничить доступ иностранных пользователей к ряду своих наиболее продвинутых ИИ-моделей, включая Mythos 5 и Fable 5, отмечает CNN.
По данным телеканала, разработчики и руководители компаний в сфере ИИ разделяют опасения Five Eyes. Они считают заявление альянса серьезным сигналом, поскольку такие технологии могут снизить барьеры для злоумышленников и увеличить скорость и сложность атак.
Директор Программы стратегических технологий при Сиднейском университете Оливия Шен отметила, что возможности ИИ развиваются «невероятно быстро». По ее словам, вопрос уже не в том, появятся ли такие риски, а в том, когда именно это произойдет. При этом внимание сейчас сосредоточено на Anthropic, однако следующую высокоэффективную модель может создать и другой разработчик, добавила Шен.
По словам Шен, особенно уязвимыми могут оказаться малые и средние предприятия, которые недостаточно вкладывались в кибербезопасность. В условиях роста возможностей ИИ они рискуют стать «легкой добычей» для злоумышленников.