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Нижегородский писатель Захар Прилепин заявил, что участвует в выборах в Госдуму через деятельность своей команды

У писателя закончился очередной военный контракт.

Источник: Время

Нижегородский писатель Захар Прилепин в интервью RT заявил, что участвует в выборах в Госдуму через деятельность своей команды.

Прилепин отметил, что его соратники продолжают работать по ряду направлений, в том числе по мониторингу защиты прав военнослужащих, их жен, матерей и вдов. Он добавил, что Президент осведомлён о деятельности команды и о помощи, которую они оказывают людям в зоне боевых действий.

«По факту я уже участвую в выборах — самим фактом работы своей команды», — отметил Прилепин.

Писатель также уточнил, что у него закончился очередной военный контракт.

«Я по факту вышел в отпуск и возобновить контракт могу в любой момент. Пока у меня действовал контракт, я не мог заниматься политикой. У меня членство в партии было, что называется, подморожено, и это меня вполне устраивало. И устраивает по сей день», — резюмировал нижегородец.

Ранее Захар Прилепин заявил, что релоканты должны заработать право вернуться в Россию.

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