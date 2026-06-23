Нижегородский писатель Захар Прилепин заявил, что участвует в выборах в Госдуму через деятельность своей команды

Нижегородский писатель Захар Прилепин в интервью RT заявил, что участвует в выборах в Госдуму через деятельность своей команды.
Прилепин отметил, что его соратники продолжают работать по ряду направлений, в том числе по мониторингу защиты прав военнослужащих, их жен, матерей и вдов. Он добавил, что Президент осведомлён о деятельности команды и о помощи, которую они оказывают людям в зоне боевых действий.
«По факту я уже участвую в выборах — самим фактом работы своей команды», — отметил Прилепин.
Писатель также уточнил, что у него закончился очередной военный контракт.
«Я по факту вышел в отпуск и возобновить контракт могу в любой момент. Пока у меня действовал контракт, я не мог заниматься политикой. У меня членство в партии было, что называется, подморожено, и это меня вполне устраивало. И устраивает по сей день», — резюмировал нижегородец.
Ранее Захар Прилепин заявил, что релоканты должны заработать право вернуться в Россию.