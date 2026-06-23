Нижегородский писатель Захар Прилепин заявил, что участвует в выборах в Госдуму через деятельность своей команды

«Я по факту вышел в отпуск и возобновить контракт могу в любой момент. Пока у меня действовал контракт, я не мог заниматься политикой. У меня членство в партии было, что называется, подморожено, и это меня вполне устраивало. И устраивает по сей день», — резюмировал нижегородец.