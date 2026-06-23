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Шойгу: ситуация в РФ с противодействием БПЛА будет улучшаться

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июня. /ТАСС/. Ситуация с противодействием атакам БПЛА будет улучшаться, власти РФ уделяют этому огромное внимание. Об этом журналистам заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу по итогам визита в Индию.

Источник: РИА "Новости"

«Идет большая работа по противодействию, по созданию новых систем противодействия беспилотным летательным аппаратам новых рубежей. Огромное внимание этому уделяет глава государства, министерство обороны, губернаторы, промышленность. Поэтому, я надеюсь, что по мере реализации новых проектов, новых систем, естественно, ситуация должна улучшаться», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, как Россия будет отвечать на усилившиеся удары Украины по гражданским объектам, в том числе в Крыму.

«Но, как вы знаете, ничто не стоит на месте, и враг в том числе. Если у нас совершенствуется система защиты, то там, естественно, совершенствуется система нападения. Вопрос непростой, вопрос сложный, но работа идет и, поверьте мне, работа активная. Активная это даже мягко сказано. Работают по всем направлениям все министерства без исключения. Это министерство энергетики, министерство транспорта, предприятия промышленного комплекса, министерство промышленности», — добавил Шойгу.

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