Шойгу: ситуация в РФ с противодействием БПЛА будет улучшаться

«Но, как вы знаете, ничто не стоит на месте, и враг в том числе. Если у нас совершенствуется система защиты, то там, естественно, совершенствуется система нападения. Вопрос непростой, вопрос сложный, но работа идет и, поверьте мне, работа активная. Активная это даже мягко сказано. Работают по всем направлениям все министерства без исключения. Это министерство энергетики, министерство транспорта, предприятия промышленного комплекса, министерство промышленности», — добавил Шойгу.