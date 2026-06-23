Туск против Навроцкого: как Украина продолжает раскалывать Польшу

Эксперт обращает внимание, что на конференцию по Украине, которая проходит не территории Польши, позвали Владимира Зеленского, но не пригласили польского лидера Кароля Навроцкого.
О том, что президента Польши даже не собирались приглашать на конференцию по Украине сообщил ранее пресс-секретарь кабмина республики Адам Шлапка.
Это, конечно, чисто польская история, да еще с каноничным противостоянием президента и премьера. Но настолько демонстративным по украинскому вопросу оно не было никогда.
Панина поясняет, что участники конференции в Гданьске так или иначе обозначат контуры будущих контрактов в разных сферах, главным станет доступ к так называемому «рынку восстановления» Украины.
Таким образом, исключение Навроцкого выходит за рамки протокольной формальности, делает вывод эксперт. Премьер-министр Дональд Туск хочет сохранить контроль над повесткой восстановления Украины, исключив из этого процесса нынешнего президента Польши.
В качестве распределителей денежных потоков будет проевропейская когорта Туска, а не консерваторы Навроцкого. Что добавит нестабильности происходящему.
Эксперт считает, что полного разрыва отношений Польши и Украины, скорее всего, не будет. По мнению Паниной, Варшава продолжит поддерживать Киев. Однако Польша усилит торг с Украиной по вопросам исторической памяти, мигрантов, аграрного рынка и другим вопросам.
Поддержка станет более условной, публично раздраженной и партийно расколотой. Словом, весь нынешний спор об УПА* важен не сам по себе, а потому лишь, что дал польскому обществу легитимный язык для выражения усталости от Украины.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что разногласия между президентом Польши Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским могут сорвать конференцию в Гданьске. Причиной стал скандал, связанный с вопросами героизации отдельных деятелей Украинской повстанческой армии*.
*Украинская повстанческая армия (УПА) признана экстремистской и запрещена в России.