В Калининграде обсудили проблемы хаоса и анархии в международных отношениях

В самом западном регионе страны состоялся экспертный диалог «От мировых “боев без правил” к диалогу цивилизаций», который организовал международный дискуссионный клуб «Валдай» в партнерстве с БФУ имени И. Канта. В центре внимания — современная геополитика, судьба международного права и многополярного мира и, конечно, текущее положение Балтийского региона.
Современные события, в числе которых кризис в Персидском заливе и напряженность в отношениях между Россией и странами НАТО, вскрыл болезненные нарывы всей системы международного права.
«Мы видим, что обстановка в мире скорее обостряется, нежели разряжается. Положение Калининградской области воодушевляет на проведение подобного рода дискуссий. Сейчас время вызовов, оно таит в себе огромные угрозы. Тем не менее нам необходимо говорить об этом более развернуто и глубоко, мы должны прислушиваться друг к другу, чтобы появлялись новые смыслы», — подчеркнул председатель совета фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.
Глава региона Алексей Беспрозванных добавил, что поиск цивилизационной идентичности актуален не только для России, но и для других стран. Это не политическая мода, а процесс формирования новых идентификаций, которые могут повлиять на расстановку сил во всем мире. Российский эксклав в этом отношении неспроста выбрали площадкой для обсуждения данной темы, особенно в год его 80-летия. С одной стороны, здесь постоянно испытывают логистические трудности и первыми реагируют на санкционные ограничения. С другой, в этих запретах видят окно возможностей для эффективного развития.
В качестве примера можно привести морское сообщение, объемы которого за последние годы увеличились в пять раз. Это беспрецедентные темпы. Переключение логистики на море повлекло за собой развитие портовой инфраструктуры и строительство новых судов.
«Дискуссия такого уровня крайне важна для развития Калининградской области и экспертизы тех процессов, которые происходят в настоящее время в этом уникальном регионе. То, что иногда “не докатывается” до Сибири, здесь чувствуют заметно острее и быстрее. Эта земля на протяжении столетий выступала ареной для “боев без правил”. Сейчас она должна стать площадкой для дискуссий о формировании нового будущего», — заключил ректор БФУ имени И. Канта Максим Демин.
В рамках первой сессии эксперты обсудили существующую анархию в международных отношениях и ее альтернативы в условиях стремительно меняющегося мира. Заслуженный профессор истории университетского колледжа Корка Джеффри Робертс, подключившийся к дискуссии онлайн, отметил, что роль международного права по-прежнему крайне высока, и аналогов этому правовому инструменту не существует. Ведь его историческое значение всегда заключалось в сдерживании прав сильных и в недопущении произвола. Только на основе международного права можно строить многополярный мир.
Что касается Калининградской области, то ситуация вокруг Балтики действительно содержит потенциальные риски обострения, подчеркнул директор по научной работе фонда развития и поддержки «Валдая» Федор Лукьянов. «Мы все чаще наблюдаем инциденты, которые потенциально могут перерасти в столкновения. Общее развитие международной ситуации будет демонстрировать в ближайшие годы одно направление: никакого успокоения и договоренностей о вступлении в конструктивный диалог с целью снижения напряженности, к сожалению, ожидать не стоит. Мы должны быть готовы к тому, чтобы быстро, четко и резко реагировать на любые провокации», — заключил эксперт.
По замыслу организаторов, экспертный диалог в Калининграде должен стать одним из этапов подготовки к ежегодному заседанию клуба, который пройдет в октябре в Сочи. Проходящая в регионе дискуссия поможет детализировать повестку и вовлечет в работу больше российских регионов и новых участников.