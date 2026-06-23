В Калининграде обсудили проблемы хаоса и анархии в международных отношениях

Глава региона Алексей Беспрозванных добавил, что поиск цивилизационной идентичности актуален не только для России, но и для других стран. Это не политическая мода, а процесс формирования новых идентификаций, которые могут повлиять на расстановку сил во всем мире. Российский эксклав в этом отношении неспроста выбрали площадкой для обсуждения данной темы, особенно в год его 80-летия. С одной стороны, здесь постоянно испытывают логистические трудности и первыми реагируют на санкционные ограничения. С другой, в этих запретах видят окно возможностей для эффективного развития.