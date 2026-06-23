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Путин заявил о готовности России к мирным переговорам с Украиной

Владимир Путин на совещании с правительством заявил о готовности России к мирным переговорам с Украиной.

Источник: РИА "Новости"

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к мирным переговорам с Украиной на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году. Соответствующее заявление глава государства сделал во вторник на совещании с членами правительства.

«Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Я не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны», — сказал Путин.