Reuters: Израиль признал тайный ввоз в Иран терминалов Starlink

Выступая во вторник на международном саммите JNS в Иерусалиме, Беннет сообщил, что лично инициировал «процесс приобретения и контрабандного ввоза в Иран десятков тысяч устройств Starlink», передает Reuters.
По словам бывшего премьера, терминалы должны были обеспечить работу интернета и социальных сетей во время протестов. Беннет утверждает, что это помогло бы участникам акций координировать действия и в конечном итоге свергнуть иранское правительство.
К сожалению, нынешнее некомпетентное израильское правительство отказалось от этих планов, как отказалось почти от всех хороших программ, которые мы инициировали. А когда [в Иране] начались протесты, этой инфраструктуры там не было.
Reuters напоминает, что иранские власти ограничивали доступ к интернету в периоды массовых беспорядков, в том числе во время общенациональных протестов в январе и на протяжении войны США и Израиля с Ираном, начавшейся 28 февраля. По данным агентства, некоторым жителям Ирана в эти периоды удавалось выходить в интернет с помощью Starlink.
Беннет, лидер правой партии «Вместе» и один из возможных соперников Нетаньяху на осенних выборах в Израиле, также заявил, что Израиль и другие страны Ближнего Востока должны объединить усилия для смены власти в Иране. Он назвал иранский режим «прогнившим, старым, разобщенным и некомпетентным» и сравнил его возможное падение с распадом Советского Союза.