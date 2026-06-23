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Reuters: Израиль признал тайный ввоз в Иран терминалов Starlink

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Израиль тайно ввез в Иран терминалы спутникового интернета Starlink, чтобы помочь участникам антиправительственных протестов сохранять связь. При этом он раскритиковал правительство Биньямина Нетаньяху за то, что оно не смогло осуществить намеченные планы до конца.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Ранее Иран обвинил Израиль и США во ввозе в страну устройств Starlink для подрыва своей безопасности. У Starlink нет лицензии на работу в Иране, но Илон Маск, владелец SpaceX, которая управляет сервисом спутникового интернета, подтвердил, что сервис там работает.

Выступая во вторник на международном саммите JNS в Иерусалиме, Беннет сообщил, что лично инициировал «процесс приобретения и контрабандного ввоза в Иран десятков тысяч устройств Starlink», передает Reuters.

По словам бывшего премьера, терминалы должны были обеспечить работу интернета и социальных сетей во время протестов. Беннет утверждает, что это помогло бы участникам акций координировать действия и в конечном итоге свергнуть иранское правительство.

К сожалению, нынешнее некомпетентное израильское правительство отказалось от этих планов, как отказалось почти от всех хороших программ, которые мы инициировали. А когда [в Иране] начались протесты, этой инфраструктуры там не было.

Нафтали Беннет
экс-премьер Израиля

Reuters напоминает, что иранские власти ограничивали доступ к интернету в периоды массовых беспорядков, в том числе во время общенациональных протестов в январе и на протяжении войны США и Израиля с Ираном, начавшейся 28 февраля. По данным агентства, некоторым жителям Ирана в эти периоды удавалось выходить в интернет с помощью Starlink.

Беннет, лидер правой партии «Вместе» и один из возможных соперников Нетаньяху на осенних выборах в Израиле, также заявил, что Израиль и другие страны Ближнего Востока должны объединить усилия для смены власти в Иране. Он назвал иранский режим «прогнившим, старым, разобщенным и некомпетентным» и сравнил его возможное падение с распадом Советского Союза.

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