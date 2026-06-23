Reuters: Израиль признал тайный ввоз в Иран терминалов Starlink

Reuters напоминает, что иранские власти ограничивали доступ к интернету в периоды массовых беспорядков, в том числе во время общенациональных протестов в январе и на протяжении войны США и Израиля с Ираном, начавшейся 28 февраля. По данным агентства, некоторым жителям Ирана в эти периоды удавалось выходить в интернет с помощью Starlink.