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Фотокорреспондент из Волгограда погиб в зоне СВО

Николая Трифонова похоронят в Серафимовиче.

В Волгоградской области простятся с членом Союза журналистов России Николаем Трифоновым. Уроженец Серафимовича погиб 14 июня 2026 года в зоне специальной военной операции при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщили в региональном отделении СЖР.

Николай Николаевич Трифонов служил стрелком мотострелкового батальона в звании младшего сержанта.

Он родился в Серафимовиче 14 декабря 1974 года. После службы в Кремлевском полку работал в райвоенкомате и ГАИ. С 2004 года он был фотокорреспондентом «Усть-Медведицкой газеты» Серафимовичского района и вступил в Союз журналистов России.

Прощание пройдет в Серафимовиче 24 июня 2026 года в 12:00 по адресу: улица Пионерская, 13.

Ранее сообщалось о смерти профессора Волгоградского медуниверситета.