Фотокорреспондент из Волгограда погиб в зоне СВО

В Волгоградской области простятся с членом Союза журналистов России Николаем Трифоновым. Уроженец Серафимовича погиб 14 июня 2026 года в зоне специальной военной операции при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщили в региональном отделении СЖР.
Николай Николаевич Трифонов служил стрелком мотострелкового батальона в звании младшего сержанта.
Он родился в Серафимовиче 14 декабря 1974 года. После службы в Кремлевском полку работал в райвоенкомате и ГАИ. С 2004 года он был фотокорреспондентом «Усть-Медведицкой газеты» Серафимовичского района и вступил в Союз журналистов России.
Прощание пройдет в Серафимовиче 24 июня 2026 года в 12:00 по адресу: улица Пионерская, 13.
Ранее сообщалось о смерти профессора Волгоградского медуниверситета.