Фотокорреспондент из Волгограда погиб в зоне СВО

Он родился в Серафимовиче 14 декабря 1974 года. После службы в Кремлевском полку работал в райвоенкомате и ГАИ. С 2004 года он был фотокорреспондентом «Усть-Медведицкой газеты» Серафимовичского района и вступил в Союз журналистов России.