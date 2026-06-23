Дефицит топлива в Крыму: Новак доложил Путину о путях решения проблемы

«Она (ситуация на топливном рынке — ред.) действительно непростая, но контролируемая. По Вашему поручению, Владимир Владимирович, правительство принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей. Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива, особенно сейчас, в летний сезон, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты… Особое внимание по вашему поручению уделяем Крыму, Севастополю, приграничным регионам», — сказал Новак.
Как уточнил зампредседателя правительства, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматривается введение полного запрета на экспорт дизельного топлива.
«Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Министерство энергетики здесь жестко контролирует эти графики, постоянно оптимизирует сроки», — отметил он.
По словам Новака, федеральные власти совместно с РЖД и регионами в ежедневном режиме решают логистические вопросы поставок топлива на автозаправочные станции. Федеральная антимонопольная служба в режиме реального времени следит за ценами на АЗС и при необходимости принимает меры, добавил вице-премьер.
Он указал, что вертикально интегрированные нефтяные компании несут основную нагрузку по обеспечению внутреннего рынка топливом. Они максимально увеличили объемы производства и поставки в регионы.
По его словам, правительство сегодня задействует резервы, которые раньше не использовались, стимулирует увеличение поставок дополнительных объемов топлива на внутренний рынок. В этой связи подготовлены изменения в налоговое законодательство, которые в ближайшие дни будут рассмотрены и приняты.
С 21 июня на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.