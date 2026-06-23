Дефицит топлива в Крыму: Новак доложил Путину о путях решения проблемы

«Она (ситуация на топливном рынке — ред.) действительно непростая, но контролируемая. По Вашему поручению, Владимир Владимирович, правительство принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей. Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива, особенно сейчас, в летний сезон, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты… Особое внимание по вашему поручению уделяем Крыму, Севастополю, приграничным регионам», — сказал Новак.