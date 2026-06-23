Путин заявил, что российские военные почти взяли под контроль Константиновку

«Мы вынуждены были встать на защиту людей, которые там живут, которые русскими считают себя или частью русского мира, для которых русский язык родным является, они чувствуют себя частью этой истории. Это все привело к тому, что мы вынуждены были в конце концов сделать то, что сделали», — заявил президент.