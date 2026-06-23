Эксперты «Валдая» обсудили в Калининграде снижение хаоса и конфликтности

Калининград в качестве площадки для проведения форума был выбран, в том числе, потому, что здесь, в российском эксклаве, окруженном странами НАТО, темы строительства новой архитектуры безопасности в Евразии и диалога государств-цивилизаций звучат по-особенному. Организаторы встречи отметили, что даже в условиях кризиса системы международных отношений в Калининграде сохраняется уникальная среда для взаимодействия. Эксперты клуба «Валдай» отметили, что человечество сейчас проживает критический момент, когда одни страны сражаются за удержание господства и влияния, которое позволяло им навязывать свою волю остальным, а другие стремятся отстоять свою возможность противостоять такому давлению, стремятся сохранить суверенитет и независимость. Целью калининградского форума, как и многих других «валдайских» мероприятий, прошедших, в том числе, в рамках ПМЭФ, стал поиск пути к снижению конфликтности и уровня хаоса в международных отношениях.