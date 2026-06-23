Во вторник в Калининграде открылся экспертный диалог «От мировых “боев без правил” к диалогу цивилизаций», в котором приняли участие более 20 экспертов из Британии, Китая, Индии, Ирана, России, Сербии, Северной Македонии, Франции и Швейцарии. Организатором мероприятия выступил клуб «Валдай» в партнерстве с Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта.
Калининград в качестве площадки для проведения форума был выбран, в том числе, потому, что здесь, в российском эксклаве, окруженном странами НАТО, темы строительства новой архитектуры безопасности в Евразии и диалога государств-цивилизаций звучат по-особенному. Организаторы встречи отметили, что даже в условиях кризиса системы международных отношений в Калининграде сохраняется уникальная среда для взаимодействия. Эксперты клуба «Валдай» отметили, что человечество сейчас проживает критический момент, когда одни страны сражаются за удержание господства и влияния, которое позволяло им навязывать свою волю остальным, а другие стремятся отстоять свою возможность противостоять такому давлению, стремятся сохранить суверенитет и независимость. Целью калининградского форума, как и многих других «валдайских» мероприятий, прошедших, в том числе, в рамках ПМЭФ, стал поиск пути к снижению конфликтности и уровня хаоса в международных отношениях.
«В условиях повсеместного дефицита идей такие встречи все больше востребованы», — отметил программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев. По мнению участников встречи, альтернативой антагонизму крупных держав мог бы стать диалог цивилизаций, при котором сохранялось бы уважение к ценностям и разнообразию культур, признавалась их равновесность. Это, кстати, вполне в духе Устава ООН, который устанавливает принцип суверенного равенства государств. Для России это особенно важно, поскольку она не вписывается в традиционное понятие национального государства. В нашей стране сформировались уникальная культурная общность, особое ценностное и политическое пространство. Но державу как цивилизацию предлагают рассматривать не только в России — аналогичный подход разделяют также в Китае, Индии и других странах Евразии.