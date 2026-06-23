NYT узнала, как генсек НАТО превысил полномочия ради успокоения Трампа

По данным издания, в январе на полях Всемирного экономического форума в Давосе, после угроз Трампа «забрать» Гренландию у Дании и отказа исключать силовой вариант, Рютте заявил: «Мы не сможем вам помочь, если вы хотите стать владельцем Гренландии». И добавил: «Но мы можем помочь вам в вопросах безопасности».
Рютте предложил представить уже запланированные учения альянса как новую миссию НАТО в Арктике, после чего Трамп временно отступил, отмечает NYT.
В тот же день, по данным газеты, в НАТО обсуждали предоставление США контроля над землей под американскими базами в Гренландии. В Копенгагене посчитали, что затрагиваются вопросы суверенитета, выходящие за пределы мандата генсека. Представитель НАТО Эллисон Харт на это ответила: «Ни в какой момент [генеральный секретарь] не обсуждал и не предлагал ничего, связанного с суверенитетом какого‑либо союзника».
Как отмечает NYT, Рютте и Трамп поддерживают регулярные контакты. По словам представительницы Белого дома Оливии Уайлс, у них «прочные отношения». При этом Вашингтон отмечает, что «страны НАТО должны взять на себя большую ответственность за собственную оборону».
НАТО готовится к самой масштабной трансформации за всю историю альянса, заявил ранее в этом месяце Рютте по итогам встречи глав Минобороны стран блока. «НАТО проходит через колоссальную трансформацию, возможно, самую большую в своей истории. Мы должны построить “НАТО 3.0”, — заявил он, комментируя слова главы Пентагона Пита Хегсета о том, что США продолжат вывод боевых сил из Европы, а дальнейшее участие Вашингтона в альянсе будет зависеть от вклада европейских стран.
Хегсет заявил, что НАТО должно «вернуться к роли полноценного военного альянса, способного самостоятельно обеспечивать оборону Европы», и добавил, что вместе с Трампом и Рютте разрабатывает концепцию «НАТО 3.0», учитывающую изменения в сфере безопасности после холодной войны. По его словам, Вашингтон продолжит добиваться роста оборонных бюджетов союзников; план США на 2027 год — $1,5 трлн на оборону.
Заявления прозвучали на фоне обсуждений будущей роли США в европейской безопасности. Welt am Sonntag сообщала о планах ускорить сокращение американского присутствия в Европе, Financial Times — о возможном расширении программы ядерного обмена, The Economist — о подготовке европейцами сценариев коллективной обороны на случай снижения участия Вашингтона.
В 2025 году страны НАТО договорились стремиться к росту военных расходов до 5% ВВП к 2035 году после критики со стороны Трампа.
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