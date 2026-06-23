NYT узнала, как генсек НАТО превысил полномочия ради успокоения Трампа

В тот же день, по данным газеты, в НАТО обсуждали предоставление США контроля над землей под американскими базами в Гренландии. В Копенгагене посчитали, что затрагиваются вопросы суверенитета, выходящие за пределы мандата генсека. Представитель НАТО Эллисон Харт на это ответила: «Ни в какой момент [генеральный секретарь] не обсуждал и не предлагал ничего, связанного с суверенитетом какого‑либо союзника».