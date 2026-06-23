Начальника УФСИН по Волгоградской области повысили в звании

Сергей Коновалов занимает должность руководителя УФСИН по Волгоградской области уже больше двух лет — его назначили в конце февраля 2024 года. До этого он занимал аналогичную должность в Курской области, еще раньше был первым заместителем начальника УФСИН по Москве. В разные годы работал в Тюменской области, служил на Дальнем Востоке. Имеет множеств ведомственных наград.