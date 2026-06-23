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Начальника УФСИН по Волгоградской области повысили в звании

Сергей Коновалов стал генерал-майором внутренней службы.

Источник: Комсомольская правда

Начальника УФСИН по Волгоградской области поздравило с повышением в звании спортивное общество «Динамо». Сергею Коновалову присвоено звание генерала-майор внутренней службы. Коллеги отметили, что это высокая оценка профессионализма руководителя УФСИН, его опыта и преданности делу.

Сергей Коновалов занимает должность руководителя УФСИН по Волгоградской области уже больше двух лет — его назначили в конце февраля 2024 года. До этого он занимал аналогичную должность в Курской области, еще раньше был первым заместителем начальника УФСИН по Москве. В разные годы работал в Тюменской области, служил на Дальнем Востоке. Имеет множеств ведомственных наград.