Путин назначил экс-президента Южной Осетии Гаглоева своим советником

«Ясно, что об уходе Гаглоева с должности президента Южной Осетии было известно давно. Он произошел в форме переназначения на должность советника президента Российской Федерации, что, конечно, почетно, и при этом не порождает в этом смысле каких-то перспектив внутреннего кризиса из-за того, что один ушел, а другой еще не пришел», — отметил Затулин.