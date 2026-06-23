Лавров назвал хамством требования Зеленского о порядке в Беларуси

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал хамством требования Владимира Зеленского «навести порядок» в Беларуси, передает РИА Новости.
В частности, во время посольского «круглого стола» в Дипломатической академии МИД РФ глава российской дипломатии высказался о словах Зеленского. Он назвал хамскими его требования «навести порядок» в Беларуси.
— Хамское выступление Зеленского, требующего навести порядок на территории суверенного государства, а иначе он сам займется наведением там порядка, — прокомментировал глава МИД России.
При этом Лавров выразил поддержку белорусскому народу в связи с террористическим актов — атакой БПЛА на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко сделал первое заявление после угроз Зеленского, успокоив белорусов.
Еще глава Гомельской области Иван Крупко заявил, что Зеленский своими угрозами сбивал волну после обстрела белорусского автобуса.