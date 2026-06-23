Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров назвал хамством требования Зеленского о порядке в Беларуси

Лавров отреагировал на требования Зеленского к Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал хамством требования Владимира Зеленского «навести порядок» в Беларуси, передает РИА Новости.

В частности, во время посольского «круглого стола» в Дипломатической академии МИД РФ глава российской дипломатии высказался о словах Зеленского. Он назвал хамскими его требования «навести порядок» в Беларуси.

— Хамское выступление Зеленского, требующего навести порядок на территории суверенного государства, а иначе он сам займется наведением там порядка, — прокомментировал глава МИД России.

При этом Лавров выразил поддержку белорусскому народу в связи с террористическим актов — атакой БПЛА на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко сделал первое заявление после угроз Зеленского, успокоив белорусов.

Еще глава Гомельской области Иван Крупко заявил, что Зеленский своими угрозами сбивал волну после обстрела белорусского автобуса.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше