Болгария достигла предела в оказании военной помощи Украине

В Москве считают, что поставки вооружений Киеву препятствуют урегулированию, напрямую втягивают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины становятся законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и приведет к негативным последствиям.