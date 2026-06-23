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Болгария достигла предела в оказании военной помощи Украине

Болгария исчерпала возможности по оказанию военной и финансовой помощи Украине сверх ранее согласованных параметров. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев.

Источник: Reuters

Глава правительства ответил на депутатский запрос экс-премьера Николая Денкова.

«После 13 пакетов военной поддержки Болгария достигла предела того, что она может предоставить из ресурсов вооруженных сил без ущерба для национальной обороны», — заявил Радев, которого цитирует Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Премьер отметил, что прекращение передачи помощи со стороны болгарской армии не подразумевает остановки поддержки по другим направлениям и прекращения деятельности оборонной промышленности страны.

Две недели назад Радев уже сообщал, что правительство останавливает поставки оружия Украине.

В Москве считают, что поставки вооружений Киеву препятствуют урегулированию, напрямую втягивают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины становятся законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и приведет к негативным последствиям.

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