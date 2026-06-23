Госдума отказалась направлять в Минцифры запрос о блокировке Telegram

После заседания Сергей Обухов заявил «Ъ», что авторы поручения запрашивали информацию именно о целесообразности блокировок. «Они нарушают? Хорошо, вы покажите! Мы же до сих пор не имеем полноценной информации о том, что, когда, где идут навстречу, а где нет, — посетовал коммунист.— Вы замедляете, но не говорите, в чем камень преткновения». Речь, по мнению депутата, идет об исполнении комитетом своей «контрольной функции», а не просто о «защите министерства».