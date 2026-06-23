Госдума отказалась направлять в Минцифры запрос о блокировке Telegram

Госдума отклонила предложение депутатов от КПРФ запросить в Роскомнадзоре и Минцифры информацию «об эффективности и целесообразности» блокировки Telegram. Соответствующее протокольное поручение не набрало нужного числа голосов на пленарном заседании нижней палаты.
Поводом для инициативы послужило обращение бизнесмена Константина Малофеева, говорится в протокольном поручении коммунистов (есть у «Ъ»): «Главный вывод обращения известного общественного деятеля: блокировка Telegram — это имитация безопасности».
«Депутаты-коммунисты из группы по защите христианских ценностей призывают коллег поддержать обращение Малофеева и поручить комитету по информоплитике запросить у Минцифры данные о целесообразности дальнейшего замедления Telegram», — пояснил коллегам Сергей Обухов (КПРФ).
Глава комитета Сергей Боярский («Единая Россия») на этот призыв отреагировал скептически, упрекнув депутата Обухова в популизме: «Я понимаю, что скоро выборы и любое касание трепещущих тем вызывает большой отклик аудитории. Но честно ли это по отношению к аудитории?..».
Депутат Боярский подчеркнул, что санкции в отношении любых платформ возникают в ответ на неисполнение ими требований закона, «который мы с вами принимали в июне 2017 года». «Я поднял результаты голосования за тот закон: 30 депутатов фракции КПРФ голосовали за, в том числе те, кто сегодня подписал это очередное звонкое протокольное поручение», — заметил единоросс.
По его оценке, коммунисты фактически предлагают Думе дать комитету поручение запросить у профильных ведомств информацию о том, почему те требуют исполнения принятых той же Думой законов. «Мне кажется, это как минимум странно», — заключил господин Боярский.
После заседания Сергей Обухов заявил «Ъ», что авторы поручения запрашивали информацию именно о целесообразности блокировок. «Они нарушают? Хорошо, вы покажите! Мы же до сих пор не имеем полноценной информации о том, что, когда, где идут навстречу, а где нет, — посетовал коммунист.— Вы замедляете, но не говорите, в чем камень преткновения». Речь, по мнению депутата, идет об исполнении комитетом своей «контрольной функции», а не просто о «защите министерства».
В итоге поручение получило поддержку лишь 73 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Большинство парламентариев от голосования уклонились.