Пилот США перед катапультированием увидел медузу из дронов над Ираном

По описанию пилота, над более крупными аппаратами находились мелкие дроны, свисавшие снизу наподобие щупалец. Второй собеседник телеканала уточнил, что лётчик сравнил увиденное с «воздушным минным полем из БПЛА». В профессиональной среде такая система координации известна как многосвязная ячеистая сеть, которая позволяет одному оператору управлять целым роем или даёт самим дронам возможность автономно распределять задачи между собой. До этого инцидента у американской разведки не было подтверждений наличия у Тегерана подобных технологий.