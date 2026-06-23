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Пилот США перед катапультированием увидел медузу из дронов над Ираном

Американский военный лётчик, катапультировавшийся из сбитого над Ираном истребителя F-15, успел зафиксировать необычное явление перед прыжком из машины. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники, в небе он наблюдал группу беспилотников, которые двигались в идеальной синхронизации, формируя единую конструкцию, напоминающую по очертаниям медузу.

Американский военный лётчик, катапультировавшийся из сбитого над Ираном истребителя F-15, успел зафиксировать необычное явление перед прыжком из машины. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники, в небе он наблюдал группу беспилотников, которые двигались в идеальной синхронизации, формируя единую конструкцию, напоминающую по очертаниям медузу.

По описанию пилота, над более крупными аппаратами находились мелкие дроны, свисавшие снизу наподобие щупалец. Второй собеседник телеканала уточнил, что лётчик сравнил увиденное с «воздушным минным полем из БПЛА». В профессиональной среде такая система координации известна как многосвязная ячеистая сеть, которая позволяет одному оператору управлять целым роем или даёт самим дронам возможность автономно распределять задачи между собой. До этого инцидента у американской разведки не было подтверждений наличия у Тегерана подобных технологий.

Аналитики спецслужб сейчас пытаются выяснить, был ли этот рой реальным продуктом иранских разработок или же результатом искажённого восприятия лётчика. Скепсис экспертов объясняется тем, что при падении самолёта пилот получил сотрясение мозга. К тому же для него это уже второе крушение за время конфликта — ранее его машина была сбита системами ПВО Кувейта в результате «дружественного огня».

Пентагон и офис Директора национальной разведки США отказались давать комментарии телеканалу по существу произошедшего. Тем не менее сам факт потери F-15 стал знаковым: это первый американский боевой самолёт, сбитый иранскими силами за весь период нынешнего противостояния.

Обоим членам экипажа удалось спастись. Лётчика подобрали через несколько часов после приземления, а его штурман-оператор провёл в укрытии в горной местности более суток, скрываясь от поисковых групп Ирана, пока его не эвакуировали. Теперь военное командование сосредоточено на анализе данных, чтобы понять, с чем именно столкнулся их подчинённый — с передовой военной инновацией или обманом повреждённого сознания.

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