Ранее Life.ru писал, что Россия рассматривает возможность сопровождения гражданского флота боевыми кораблями ВМФ в Балтийском море для защиты от угроз НАТО. Посол по особым поручениям МИД Артём Булатов заявил, что сохраняется опция по сопровождению торговых судов, а параллельно изучаются способы физической защиты кораблей под российским флагом. Необходимость таких шагов продиктована активностью Североатлантического альянса, которая, по словам замглавы МИД Александра Грушко, создаёт серьёзные угрозы для международного судоходства в регионе.