Путин заявил о готовности к диалогу с Украиной на базе стамбульских соглашений

На переговорах в марте 2022 года в Стамбуле делегации России и Украины выработали предварительные условия и принципы прекращения огня, включающие нейтральный статус Украины и обеспечение гарантий ее безопасности. В пакет соглашений входил в том числе отказ Украины от вступления в НАТО. В мае того же года Украина вышла из переговорного процесса.