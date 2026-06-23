«Гарвардскую школу Кеннеди»* признали нежелательной организацией в России

В перечень также включены американский «Центр независимых социальных исследований»* и «Центр российских и евразийских исследований имени Дэвисов»*. Следует отметить, что 8 июня Генпрокуратура признала деятельность всех четырех организаций нежелательной на территории Российской Федерации.