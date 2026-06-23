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«Гарвардскую школу Кеннеди»* признали нежелательной организацией в России

Минюст РФ признал нежелательными еще четыре иностранные организации.

Источник: Комсомольская правда

Минюст России пополнил список нежелательных организаций. Теперь там появились четыре новых пункта: «Гарвардская школа Кеннеди»*; «Центр независимых соц. Исследований»*; «Центр российских и евразийских исследований Дэвисов»*; «Институт украинских исследований Гарварда»*. Информация размещена на официальном сайте ведомства.

«Перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации… Harvard Kennedy School (HKS, John F. Kennedy School of Government*, Школа управления имени Джона Ф. Кеннеди*, Ukrainian Research Institute at Harvard University* (HURI*)», — говорится в перечне.

В перечень также включены американский «Центр независимых социальных исследований»* и «Центр российских и евразийских исследований имени Дэвисов»*. Следует отметить, что 8 июня Генпрокуратура признала деятельность всех четырех организаций нежелательной на территории Российской Федерации.

Ранее KP.RU сообщил, что 19 июня Минюст внес в список иноагентов двоих журналистов, распространявших фейки о ВС РФ.

* — Организация внесена в перечень нежелательных в России.