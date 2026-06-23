Путин: удары ВСУ по детям усиливают мотивацию российских военных

«Более того, я думаю, что вот такие выпады, особенно удары по детям, конечно, только стимулируют наших бойцов на поле боя выполнять те задачи, которые перед ними ставит страна. Потому что они видят и понимают, с кем нам приходится иметь дело», — резюмировал глава России в своем выступлении.