Польша потратит 3 миллиарда долларов на постоянную базу США в стране

В польских правительственных кругах подсчитали, что общий объём инвестиций может достичь 12 миллиардов злотых (эквивалент 3,2 миллиарда долларов), причём подавляющую часть этих расходов вынуждена будет нести сама Польша. Сейчас на территории страны дислоцировано около 6 тысяч американских военных, выполняющих задачи постоянного характера, а также несколько тысяч на ротационной основе. После прибытия дополнительного контингента минимальная численность постоянных сил США увеличится до 11 тысяч, а с учётом сменяемых подразделений — до 15 тысяч человек.