Польша потратит 3 миллиарда долларов на постоянную базу США в стране

Польское правительство дало официальное поручение главе национального оборонного ведомства Владиславу Косиняку-Камышу приступить к практической реализации проекта по размещению на своей территории постоянного военного объекта Соединённых Штатов. Информацию об этом опубликовала газета Rzeczpospolita, уточнив, что общая стоимость инициативы оценивается примерно в 3,2 миллиарда долларов.
Принятое решение открывает сразу два направления работы: с одной стороны, это старт официальных консультаций с американской администрацией, с другой — подготовка детального польского предложения. В документе, который предстоит разработать, будут чётко обозначены потенциальные места дислокации, а также произведена полная калькуляция затрат на возведение инфраструктуры и логистическое обеспечение, которое Варшава должна будет взять на себя.
По сведениям издания, наиболее вероятными площадками для строительства будущего объекта рассматриваются окрестности Вроцлава или Познани. Оба этих города обладают разветвлённой транспортной сетью и действующими аэропортами, что является критически важным требованием для американской стороны при выборе локации.
Масштаб планируемого развёртывания, как утверждает RP, может стать рекордным для региона — речь идёт о 5 тысячах военнослужащих США, которые будут находиться в Польше на бессрочной основе. Однако ключевое отличие от нынешних ротационных миссий заключается в том, что солдаты прибудут вместе со своими семьями, а значит, потребуется создание полноценной гражданской инфраструктуры для примерно 25 тысяч человек, включая жилые кварталы, школы, торговые и бытовые объекты.
В польских правительственных кругах подсчитали, что общий объём инвестиций может достичь 12 миллиардов злотых (эквивалент 3,2 миллиарда долларов), причём подавляющую часть этих расходов вынуждена будет нести сама Польша. Сейчас на территории страны дислоцировано около 6 тысяч американских военных, выполняющих задачи постоянного характера, а также несколько тысяч на ротационной основе. После прибытия дополнительного контингента минимальная численность постоянных сил США увеличится до 11 тысяч, а с учётом сменяемых подразделений — до 15 тысяч человек.
Варшава рассчитывает, что столь значительное усиление американского военного присутствия станет мощным сдерживающим фактором в отношении России и укрепит обороноспособность всего восточного фланга НАТО. Однако предстоит ещё согласовать все технические детали с Вашингтоном, и пока окончательное решение о начале строительства не принято.
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