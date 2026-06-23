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В Смоленске состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам образовательной программы «Герои СВОего времени Смоленск»

В мероприятии приняли участие губернатор Смоленской области Василий Анохин, председатель областной Думы Игорь Ляхов, академический директор образовательной программы «Герои СВОего времени» Игорь Школьников и другие официальные лица.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году на обучение по программе подали заявки 273 человека. Конкурсный отбор прошли 26 ветеранов СВО. 13 из них прошли очное обучение. Еще 13 военнослужащих зачислены на отложенный формат. В течение года курсанты изучали теорию, проходили стажировки, готовили и защищали свои аттестационные проекты. Участники программы освоили все предусмотренные Высшей школой госуправления дисциплины с учётом региональной специфики. Лекции и мастер-классы вели ведущие преподаватели Смоленских ВУЗов, а также сотрудники регионального правительства и Центра управления регионом.

Все выпустившиеся курсанты имеют активную гражданскую позицию, а их аттестационные работы обладают важным общественным значением.

«Мы открываем новый этап в развитии Смоленской области, привлекая к управлению тех, кто уже проявил себя в защите Отечества. Уверен, что их энергия, знания и целеустремленность принесут значительную пользу, укрепят общество и сделают регион более привлекательным. Желаю дальнейших успехов!», — написал в канале МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.