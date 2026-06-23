В Смоленске состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам образовательной программы «Герои СВОего времени Смоленск»

В 2025 году на обучение по программе подали заявки 273 человека. Конкурсный отбор прошли 26 ветеранов СВО. 13 из них прошли очное обучение. Еще 13 военнослужащих зачислены на отложенный формат. В течение года курсанты изучали теорию, проходили стажировки, готовили и защищали свои аттестационные проекты. Участники программы освоили все предусмотренные Высшей школой госуправления дисциплины с учётом региональной специфики. Лекции и мастер-классы вели ведущие преподаватели Смоленских ВУЗов, а также сотрудники регионального правительства и Центра управления регионом.