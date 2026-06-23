Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области при взрыве дрона пострадала женщина

В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области пострадала мирная жительница, повреждены частные дома и автомобили, сообщил оперштаб региона.

Источник: РБК

В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области пострадала мирная жительница, повреждены частные дома и автомобили, сообщил оперштаб региона.

«В городе Грайворон от детонации FPV-дрона женщина получила акубаротравму. Она самостоятельно обратилась в Грайворонскую ЦРБ. Помощь оказана, лечение продолжит в амбулаторных условиях», — говорится в сообщении.

В селе Нечаевка Белгородского округа дрон пробил крышу частного дома. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате удара БПЛА повреждены кровля и фасад, разбиты окна. В Шебекино от детонации беспилотника пострадали два автомобиля и окна частного дома.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа FPV-дрон взорвался на парковке коммерческого объекта — повреждены кузов, колеса и стекла одной машины.

Днем 23 июня губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что над территорией региона за сутки сбили 76 украинских беспилотников. По словам губернатора, в селе 1-е Выгорное Тимского района погибла 67-летняя женщина. Еще одна женщина, 38 лет, была ранена в Рыльске.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше