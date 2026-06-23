В Белгородской области при взрыве дрона пострадала женщина

В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области пострадала мирная жительница, повреждены частные дома и автомобили, сообщил оперштаб региона.
«В городе Грайворон от детонации FPV-дрона женщина получила акубаротравму. Она самостоятельно обратилась в Грайворонскую ЦРБ. Помощь оказана, лечение продолжит в амбулаторных условиях», — говорится в сообщении.
В селе Нечаевка Белгородского округа дрон пробил крышу частного дома. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате удара БПЛА повреждены кровля и фасад, разбиты окна. В Шебекино от детонации беспилотника пострадали два автомобиля и окна частного дома.
В поселке Пролетарский Ракитянского округа FPV-дрон взорвался на парковке коммерческого объекта — повреждены кузов, колеса и стекла одной машины.
Днем 23 июня губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что над территорией региона за сутки сбили 76 украинских беспилотников. По словам губернатора, в селе 1-е Выгорное Тимского района погибла 67-летняя женщина. Еще одна женщина, 38 лет, была ранена в Рыльске.
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