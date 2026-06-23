Российская сторона учитывает, что украинский лидер Владимир Зеленский принимает решения, касающиеся Украины. Об этом ИС «Вести» заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
«Зеленский — террорист, но других там нет, с кем можно было бы говорить пока на данном этапе», — сказал Бортников.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019-го, сменив на этом посту Петра Порошенко. Срок полномочий Зеленского формально истек (очередные выборы президента должны были пройти в марте 2024-го), однако он продолжает исполнять обязанности в условиях военного положения.
Конституция Украины и закон о правовом режиме военного положения запрещают проведение выборов во время действия военного положения — его ввели на территории Украины 24 февраля 2022 года и с того момента неоднократно продлевали. В ноябре 2023-го руководство Верховной рады и представители всех парламентских фракций подписали меморандум, согласно которому любые выборы (как парламентские, так и президентские) должны состояться только в мирное время. В ООН и Евросоюзе продолжают считать Зеленского законным президентом. Российские власти неоднократно указывали на истечение срока его полномочий.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Украине необходимо найти способ легитимизировать продление полномочий Зеленского для заключения долгосрочных договоренностей с Россией, при этом официальной отмены выборов в стране пока не было.
Сам президент Владимир Путин заявил, что, если дело дойдет до подписания документов с Киевом, делать это надо с «легитимными лицами». Он добавил, что легитимность Зеленского — предмет отдельного юридического анализа.
«Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя», — сказал российский лидер.
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