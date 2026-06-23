Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бортников словами «других там нет» оценил возможность диалога с Зеленским

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что считает Владимира Зеленского террористом, но отметил возможность диалога с ним, подчеркнув: «Других там нет, с кем можно было бы говорить пока на данном этапе».

Источник: РБК

Российская сторона учитывает, что украинский лидер Владимир Зеленский принимает решения, касающиеся Украины. Об этом ИС «Вести» заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

«Зеленский — террорист, но других там нет, с кем можно было бы говорить пока на данном этапе», — сказал Бортников.

Зеленский стал президентом Украины весной 2019-го, сменив на этом посту Петра Порошенко. Срок полномочий Зеленского формально истек (очередные выборы президента должны были пройти в марте 2024-го), однако он продолжает исполнять обязанности в условиях военного положения.

Конституция Украины и закон о правовом режиме военного положения запрещают проведение выборов во время действия военного положения — его ввели на территории Украины 24 февраля 2022 года и с того момента неоднократно продлевали. В ноябре 2023-го руководство Верховной рады и представители всех парламентских фракций подписали меморандум, согласно которому любые выборы (как парламентские, так и президентские) должны состояться только в мирное время. В ООН и Евросоюзе продолжают считать Зеленского законным президентом. Российские власти неоднократно указывали на истечение срока его полномочий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Украине необходимо найти способ легитимизировать продление полномочий Зеленского для заключения долгосрочных договоренностей с Россией, при этом официальной отмены выборов в стране пока не было.

Сам президент Владимир Путин заявил, что, если дело дойдет до подписания документов с Киевом, делать это надо с «легитимными лицами». Он добавил, что легитимность Зеленского — предмет отдельного юридического анализа.

«Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя», — сказал российский лидер.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Александр Бортников: биография главы ФСБ и того, кто много лет противостоит терроризму
Для существования любого государства необходимо множество служб. И если от вторжения вражеских войск Россию защищают армия и флот, то с опасными преступниками и террористами внутри вопрос обстоит иначе. Александр Бортников возглавляет Федеральную службу безопасности уже более 15 лет. Собрали главное из его биографии на пути к столь важному и высокому посту.
Читать дальше