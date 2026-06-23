Бортников словами «других там нет» оценил возможность диалога с Зеленским

Конституция Украины и закон о правовом режиме военного положения запрещают проведение выборов во время действия военного положения — его ввели на территории Украины 24 февраля 2022 года и с того момента неоднократно продлевали. В ноябре 2023-го руководство Верховной рады и представители всех парламентских фракций подписали меморандум, согласно которому любые выборы (как парламентские, так и президентские) должны состояться только в мирное время. В ООН и Евросоюзе продолжают считать Зеленского законным президентом. Российские власти неоднократно указывали на истечение срока его полномочий.