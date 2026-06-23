Нищающие украинцы теряют интерес к политике, заявила Мендель

«Настоящая борьба на Украине идет в виде извечной битвы между телевизором и холодильником. Чем больше опустошаются холодильники людей, тем меньше у них интереса к политической показухе… Немыслимо, как страну можно довести до такого ужасного экономического состояния, до нищеты, и при этом так откровенно бросить свой собственный народ. Я никогда не пойму (Владимира -ред.) Зеленского», — написала Мендель в посте на своей странице в социальной сети Х.