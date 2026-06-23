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Нищающие украинцы теряют интерес к политике, заявила Мендель

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Нищающие жители Украины все больше теряют интерес к политике, считает бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Источник: Reuters

«Настоящая борьба на Украине идет в виде извечной битвы между телевизором и холодильником. Чем больше опустошаются холодильники людей, тем меньше у них интереса к политической показухе… Немыслимо, как страну можно довести до такого ужасного экономического состояния, до нищеты, и при этом так откровенно бросить свой собственный народ. Я никогда не пойму (Владимира -ред.) Зеленского», — написала Мендель в посте на своей странице в социальной сети Х.

Мендель неоднократно резко высказывалась в адрес текущей украинской политики, чиновников и Зеленского. В мае 2026 года она была внесена в базу украинского сайта «Миротворец».