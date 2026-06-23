Американист Дудаков: Кадровая чистка ослабит разведку США

Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Билл Пулте намерен провести масштабную кадровую чистку в аппарате главы ведомства и избавиться от сотрудников, которых он посчитает нелояльными президенту страны Дональду Трампу. Его действия могут негативно повлиять на возможности американского разведывательного сообщества. Об этом во вторник, 23 июня, заявил политолог Малек Дудаков.
Он отметил, что у Билла Пулте нет опыта работы в спецслужбах — до своего назначения он возглавлял Федеральное агентство жилищного финансирования США.
— При этом он лоялист Трампа. Думаю, именно с этим связано его назначение на такой ответственный пост. Он готов исполнять любые поручения Трампа, в отличие от предшественницы Тулси Габбард, у которой были определенные конфликты и с Трампом, и с другими членами его команды, — подчеркнул Дудаков.
Эксперт предположил, что Пулте не будет возражать Трампу на новом посту, поскольку демократы уже опасаются возможных расследований против политических оппонентов Трампа, в том числе внутри Демократической партии, передают Новости Mail.
22 мая СМИ сообщили, что правительство США вынудило директора Национальной разведки страны Тулси Габбард уйти в отставку из-за разногласий с Дональдом Трампом по поводу ситуации в Иране, Венесуэле и на Кубе. Кроме того, она сообщила о начале расследования деятельности биолабораторий США по всему миру, в том числе на Украине.