Военблогер Подоляка: ВСУ накапливают дроны для массированного удара по Крыму

Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что Украина может готовиться к новой масштабной атаке на Крым. По его мнению, относительно слабый налет беспилотников в ночь на 23 июня свидетельствует о том, что ВСУ накапливают ресурсы для более крупного удара.
Юрий Подоляка заявил, что основной целью последней атаки стали объекты энергетической инфраструктуры полуострова. Военблогер отметил, что, судя по публикациям в украинских соцсетях, часть беспилотников могла достигнуть целей. Он предположил, что эти удары являются ~ «прелюдией к следующему большому налету»~.
«Очевидно, противник накапливает дроны для следующего крупного удара. А пока идут попытки ослаблять наше ПВО малыми налетами. Причем, в первую очередь, в районе Крымского моста», — написал Подоляка в своем Telegram-канале.
Версия о десантной операции.
О возможной подготовке Киева к более масштабным действиям ранее говорил и военный эксперт Юрий Кнутов. В комментарии «Газете.Ru» он заявил, что Украина может готовить крупную десантную операцию в Крыму.
По словам эксперта, около месяца назад украинские подразделения морской пехоты были выведены с линии фронта в тыл, где могут проходить подготовку. Кнутов считает, что одной из первоочередных задач российской стороны должно стать ~укрепление побережья полуострова ~и подготовка к отражению возможных попыток высадки десанта.
При этом эксперт подчеркнул, что речь идет не о попытке захвата Крыма, а «о возможной масштабной провокации», целью которой может стать нанесение ущерба инфраструктуре и логистике региона.
Крымский мост — одна из ключевых целей?
О нарастающей активности украинских беспилотников в Крыму пишет и немецкая газета Die Welt. Издание приводит мнение австрийского полковника и военного эксперта Маркуса Райснера, который считает, что Киев стремится усилить давление на Россию в логистической, экономической и социальной сферах.
По мнению Райснера, ~одной из потенциальных целей украинских атак остается Крымский мост~, который играет важную роль для снабжения полуострова.
Эксперт также добавил, что ВСУ все чаще используют искусственный интеллект для проведения ударов, в том числе в БПЛА средней дальности.
Последствия предыдущей мощной атаки.
В ночь на 21 июня украинские беспилотники нанесли массированный удар по Крыму и Керченскому полуострову.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Удары пришлись по Керченской переправе, нефтяному терминалу и объектам энергетической инфраструктуры.
В результате атаки ~погибли четыре человека, еще 28 получили ранения~. Среди пострадавших оказались дети. После ударов на полуострове были введены ограничения на продажу топлива, возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что все погибшие и пострадавшие были гражданскими лицами.
Попытка Киева посеять панику.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 22 июня, что власти республики принимают меры по минимизации последствий атак и обеспечению безопасности жителей.
«Руководство Республики Крым информирует население, эта система налажена и ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий», — сказал представитель Кремля.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, в свою очередь, назвал удары по объектам гражданской инфраструктуры ~ «подлым шантажом»~. По его мнению, Киев пытается дестабилизировать ситуацию на полуострове и посеять панику среди населения.
На оперативном совещании с членами правительства президент России Владимир Путин связал атаки на гражданские объекты с тем, что происходит на линии боевого соприкосновения. Как заявил глава государства, ~Украина пытается компенсировать неудачи на фронте ударами по российским регионам~.
Кроме того цель атак Киева — нанести ущерб российским энергетическим ресурсам и сорвать туристический сезон, в том числе на юге страны и в Крыму, отметил Путин.