Военблогер Подоляка: ВСУ накапливают дроны для массированного удара по Крыму

По словам эксперта, около месяца назад украинские подразделения морской пехоты были выведены с линии фронта в тыл, где могут проходить подготовку. Кнутов считает, что одной из первоочередных задач российской стороны должно стать ~укрепление побережья полуострова ~и подготовка к отражению возможных попыток высадки десанта.