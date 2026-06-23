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Telegraph узнала о секретных переговорах Стармера с вероятным преемником

Стармер провел закрытую встречу с Бернхемом в рамках передачи власти и разрешил консультации между членами правительства и претендентами на лидерство в лейбористах. Бернхэм может стать премьером в июле, пишет The Telegraph.

Источник: РБК

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел личную встречу с бывшим мэром Большого Манчестера Энди Бернхэмом в рамках подготовки к передаче полномочий, сообщает The Telegraph.

По данным издания, переговоры длились около часа, их место не раскрывалось. На фоне встречи Стармер разрешил «доступные консультации» между членами правительства и своими потенциальными преемниками, включая Бернхэма, который, по информации издания, может занять пост премьер-министра к середине июля.

Официальный представитель премьера сообщил, что согласование консультаций с кандидатами на лидерство в Лейбористской партии проведено совместно с секретарем кабмина, говорится в материале.

Подобные встречи с высокопоставленными чиновниками обычно организуются за несколько недель до всеобщих выборов или смены главы правительства, чтобы обеспечить оперативный старт работы нового кабинета, отмечает издание.

Встреча Стармера и Бернхэма стала их первой после победы экс-мэра Большого Манчестера на довыборах в округе Мейкерфилд на прошлой неделе, пишет The Telegraph.

О том, что Бернхэм может побороться за пост британского премьера, в мае также писал Bloomberg.

Стармер объявил о своей отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии в понедельник, 22 июня.

Выдвижение кандидатов на лидерство в лейбористах начнется 9 июля и завершится до летних парламентских каникул, что должно обеспечить вступление нового руководителя в должность до возвращения Палаты общин в сентябре. До завершения процедуры Стармер сохранит полномочия премьера и намерен обеспечить упорядоченную передачу власти, заявив о поддержке преемника.

О готовящемся заявлении об отставке ранее сообщали Reuters, The Guardian, The Telegraph и The Observer со ссылкой на источники: по их данным, решение обсуждалось в выходные, окружение допускало объявление 22 июня, а сам Стармер смирился с необходимостью ухода на фоне ослабления поддержки.

Давление усилилось 19 июня после победы Бернхэма на довыборах в округе Мейкерфилд, отмечает Reuters.

Ранее о грядущей отставке Стармера заявил президент США Дональд Трамп, увязав ее с проблемами в миграционной и энергетической политике. Политический кризис обострили отставки британского министра обороны Джона Хили, указавшего на дефицит средств для достижения 3,5% ВВП к 2035 году, и министра по делам вооруженных сил Эла Карнса.

Оппозиция активизировала критику правительства Стармера и разговоры о смене руководства лейбористов на фоне слабых результатов на местных выборах. Стармер опровергал предположения о своей отставке, а министр культуры Лиза Нэнди называла подобные разговоры «спекуляциями».

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