Бывший премьер сорвал саммит Британии и ЕС

Дата саммита была согласована всего неделю назад, однако теперь её судьба напрямую зависит от того, кто займёт резиденцию на Даунинг-стрит. Наиболее вероятным преемником считают Энди Бёрнема, который может вступить в должность уже 17 июля. Брюссель пока не контактировал с его окружением и практически не представляет, какую линию он займёт в отношениях с ЕС, кроме положений, уже зафиксированных в предвыборной платформе лейбористов 2024 года.