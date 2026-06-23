Бывший премьер сорвал саммит Британии и ЕС

Запланированная на 22 июля встреча между руководством Евросоюза и Соединённого Королевства оказалась под угрозой срыва. Причиной стало неожиданное заявление британского премьер-министра Кира Стармера о своей отставке, после чего Брюссель принял решение перенести мероприятие на неопределённый срок.
Председатель Европейского совета Антониу Кошта дал понять, что ЕС предпочёл бы вести диалог с новым главой британского правительства, а не с уходящим политиком. Как пишут СМИ, это решение застало врасплох команду Стармера и вызвало заметное раздражение в его администрации, поскольку чиновники не ожидали такого шага со стороны Брюсселя.
Дата саммита была согласована всего неделю назад, однако теперь её судьба напрямую зависит от того, кто займёт резиденцию на Даунинг-стрит. Наиболее вероятным преемником считают Энди Бёрнема, который может вступить в должность уже 17 июля. Брюссель пока не контактировал с его окружением и практически не представляет, какую линию он займёт в отношениях с ЕС, кроме положений, уже зафиксированных в предвыборной платформе лейбористов 2024 года.
Предполагаемый пакет договорённостей, который должен был обсуждаться на встрече, включает ряд чувствительных тем. В повестке — возможное снижение платы за обучение для студентов из стран ЕС в британских вузах, запуск программ молодёжной мобильности, а также смягчение торговых ограничений в секторах продуктов питания, напитков и энергетики.
Ситуация особенно напряжённая из-за политического контекста: на этой неделе исполняется 10 лет с момента референдума 2016 года о выходе Британии из ЕС. Лейбористы считают Brexit серьёзной экономической ошибкой, и хотя Бёрнем ранее публично выражал надежду на возвращение в союз, он подтвердил, что в текущем парламентском цикле не будет ставить вопрос о возврате к единому рынку или таможенному союзу.
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