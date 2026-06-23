В Эстонии увидели «ловушку» в выборе Шрёдера переговорщиком с Россией

Возможное назначение экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера переговорщиком от ЕС с Россией, о предпочтении которого говорил президент России Владимир Путин, является «опасной ловушкой», грозящей поставить Европу в нейтральную позицию. Об этом в интервью Die Zeit заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
«Путину важны не имена. Речь идет о том, чтобы поставить Европу на посредническую позицию, в нейтральное отношение. Это опасная ловушка», — сказал дипломат, отвечая на вопрос, хочет ли президент России переговоров с Европой.
Комментируя инициативу главы Евросовета Антониу Кошты о создании переговорного канала с Москвой, Цахкна заявил, что Эстония была настроена критически, поскольку «мандата на это не было». Время для таких шагов со стороны ЕС, по его словам, сейчас «неподходящее».
Эстонский министр поддержал более жесткую позицию «евротройки» — Франции, Германии и Британии. Лидеры этих стран, отметил он, скептически относятся к диалог с Россией без участия Украины. «Нам нужно стратегическое терпение, чтобы усиливать давление. Возможно, мы дойдем до того, чтобы начать настоящие разговоры», — сказал Цахкна.
Путин назвал Шрёдера предпочтительным переговорщиком с Россией от Европы в мае. Глава государства уточнил, что Европа стоит избрать переговорщиком человека, который не говорил «каких-то гадостей в наш адрес». Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), президент вновь высказался в поддержку кандидатуры Шрёдера. Тогда он назвал бывшего канцлера ФРГ одним из лучших германских политиков, отметив, что тот всегда руководствовался национальными интересами Германии и является человеком, «которому можно доверять».
Переговорщики от Европы должны пользоваться доверием своего народа и вносить конструктивный вклад в процесс, заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, это должны быть люди, которые «не опускались и не опускаются до откровенного национализма, в частности русофобии».
В начале июня телеканал NTV сообщил, что его корреспондент заметил Шрёдера в московском отеле Kempinski. В Кремле положительно оценили его приезд: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России «всегда рады видеть гостей». Помощник президента Юрий Ушаков позже подтвердил, что Путин лично встретился с экс-канцлером в Кремле и их беседа была «хорошей».
В Берлине при этом отнеслись к кандидатуре Шрёдера как переговорщика с Россией скептически. А глава евродипломатии Кая Каллас, критикуя выбор Шрёдера, заявила, что он «сидел бы по обе стороны стола». При этом премьер Словакии Роберт Фицо назвал отказ рассматривать Шрёдера как переговорщика ошибкой.
Шрёдер стал канцлером Германии в 1998 году. После отставки в 2005 году он возглавил совет директоров «Роснефти» и комитет акционеров Nord Stream AG, неоднократно говорил о дружбе с Путиным, однако после начала спецоперации на Украине осудил это решение, покинул «Роснефть» и отклонил предложение войти в совет директоров «Газпрома».
Летом 2022 года экс-канцлер приезжал в Москву с неофициальным визитом и встречался с Путиным, а в мае 2023 года посетил прием в посольстве России в Берлине в честь Дня Победы. После этого его не пригласили на юбилей СДПГ и партийную конференцию, однако исключать из партии не стали, несмотря на призывы некоторых ее членов.
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