В Эстонии увидели «ловушку» в выборе Шрёдера переговорщиком с Россией

Летом 2022 года экс-канцлер приезжал в Москву с неофициальным визитом и встречался с Путиным, а в мае 2023 года посетил прием в посольстве России в Берлине в честь Дня Победы. После этого его не пригласили на юбилей СДПГ и партийную конференцию, однако исключать из партии не стали, несмотря на призывы некоторых ее членов.