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Венгрия заблокировала открытие переговорных кластеров ЕС с Украиной

Венгрия заблокировала согласование позиции стран Европейского союза относительно открытия новых переговорных кластеров с Украиной и Молдавией, запланированного на июль. Об этом сообщает европейское издание Politico.

Источник: Reuters

Как отмечается в публикации, «Венгрия во вторник выступила против направления официального письма с подписями всех 27 стран ЕС Еврокомиссии и Европейскому совету, в котором излагается их позиция об открытии новых этапов переговоров. Венгрия стала единственной страной, кто выступил против этого решения». Источники издания уточнили, что Будапешт отказался поддержать документ.

Ожидается, что очередная попытка утвердить данное решение будет предпринята на следующей неделе.

По данным Politico, действия венгерской стороны не стали неожиданностью. На саммите ЕС 18—19 июня именно Будапешт добился исключения из итогового заявления формулировки о необходимости начала следующих этапов переговоров с Киевом и Кишиневом «как можно скорее».

Венгрия высказывает претензии к Украине в связи с положением венгерского меньшинства. В отношении Молдавии подобных претензий не зафиксировано. Однако, согласно правилам расширения Евросоюза, обе страны объединены в одну группу, и прохождение этапов переговоров возможно только синхронно.

Переговоры о вступлении в ЕС Украина и Молдавия начали 15 июня, хотя Еврокомиссия рекомендовала это сделать двумя годами ранее. Как отмечается в сообщении, переговорный процесс не гарантирует вступление и не устанавливает конкретных сроков. В качестве примера приводится Турция, которая начала переговоры о членстве в ЕС в 2005 году, однако их завершение до настоящего времени не просматривается.

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