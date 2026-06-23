Венгрия заблокировала открытие переговорных кластеров ЕС с Украиной

Переговоры о вступлении в ЕС Украина и Молдавия начали 15 июня, хотя Еврокомиссия рекомендовала это сделать двумя годами ранее. Как отмечается в сообщении, переговорный процесс не гарантирует вступление и не устанавливает конкретных сроков. В качестве примера приводится Турция, которая начала переговоры о членстве в ЕС в 2005 году, однако их завершение до настоящего времени не просматривается.