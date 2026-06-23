Венгрия заблокировала открытие переговорных кластеров ЕС с Украиной

Как отмечается в публикации, «Венгрия во вторник выступила против направления официального письма с подписями всех 27 стран ЕС Еврокомиссии и Европейскому совету, в котором излагается их позиция об открытии новых этапов переговоров. Венгрия стала единственной страной, кто выступил против этого решения». Источники издания уточнили, что Будапешт отказался поддержать документ.
Ожидается, что очередная попытка утвердить данное решение будет предпринята на следующей неделе.
По данным Politico, действия венгерской стороны не стали неожиданностью. На саммите ЕС
Венгрия высказывает претензии к Украине в связи с положением венгерского меньшинства. В отношении Молдавии подобных претензий не зафиксировано. Однако, согласно правилам расширения Евросоюза, обе страны объединены в одну группу, и прохождение этапов переговоров возможно только синхронно.
Переговоры о вступлении в ЕС Украина и Молдавия начали 15 июня, хотя Еврокомиссия рекомендовала это сделать двумя годами ранее. Как отмечается в сообщении, переговорный процесс не гарантирует вступление и не устанавливает конкретных сроков. В качестве примера приводится Турция, которая начала переговоры о членстве в ЕС в 2005 году, однако их завершение до настоящего времени не просматривается.