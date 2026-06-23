Владимир Путин вручил орден Жукова Президентскому полку

Ранее сайт KP.RU писал, что Путин присудил ректору Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктору Садовничему государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2025 год. Также глава государства вручил Звезды Героев России участникам специальной военной операции (СВО).