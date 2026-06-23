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Владимир Путин вручил орден Жукова Президентскому полку

В Георгиевском зале Кремля Путин вручил награду Президентскому полку.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин вручил орден Жукова Президентскому полку ФСО России в Георгиевском зале Кремля.

Верховный главнокомандующий прикрепил знак ордена к знамени полка под звуки торжественного марша в присутствии выстроившихся в зале воинской славы России кремлевцев.

В свою очередь военнослужащие президентского полка, которые отмечают свое 90-летие, встретили высокую награду троекратным «ура».

Ранее сайт KP.RU писал, что Путин присудил ректору Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктору Садовничему государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2025 год. Также глава государства вручил Звезды Героев России участникам специальной военной операции (СВО).