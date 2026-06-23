Премьер Италии Мелони призвала вернуть отношения с США «к норме»

Публичный конфликт между главами двух стран начался с высказываний Дональда Трампа в интервью. Он заявил, что Джорджа Мелони якобы напрашивалась на совместное фото во время саммита G7 во Франции. Премьер Италии назвала эти заявления ложными. Однако американский президент настаивал на своем. Он припомнил отказ Италии предоставить военные базы для атак на Иран и отказался быть друзьями.