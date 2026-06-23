За вторую половину дня в регионах России и Абхазии сбили 31 дрон

Подразделения ПВО в период с 14.00 до 20.00 мск сбили в регионах России и Абхазии 31 украинский беспилотник, сообщила пресс-служба Минобороны.
Уничтожение дронов произошло в Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму, в Абхазии и над Черным морем.
Материал дополняется.
Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.Читать дальше