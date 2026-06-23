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За вторую половину дня в регионах России и Абхазии сбили 31 дрон

Подразделения ПВО в период с 14.00 до 20.00 мск сбили в регионах России и Абхазии 31 украинский беспилотник, сообщила пресс-служба Минобороны.

Источник: РБК

Подразделения ПВО в период с 14.00 до 20.00 мск сбили в регионах России и Абхазии 31 украинский беспилотник, сообщила пресс-служба Минобороны.

Уничтожение дронов произошло в Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму, в Абхазии и над Черным морем.

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