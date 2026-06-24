Губернатор Ленобласти Дрозденко ввел дополнительную выплату для бойцов огневых групп

Выплата составит 250 тысяч рублей. Кроме того, бойцам МОГ выплачивается зарплата в размере от 200 000 рублей в месяц, за каждый сбитый БПЛА противника полагается премия в 100 000 рублей, а так же предусмотрено страхование жизни и здоровья на сумму в 2 миллиона рублей. Отмечается, что на службу бойцов оформляет ГКУ ЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области». Приглашают мужчин в возрасте до 62 лет (в зависимости от воинского звания).