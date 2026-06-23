ВС РФ перекрывают пути поставок в Краматорск и Славянск для облегчения штурма

Российские военные «добирают» Константиновку, заявил Владимир Путин. Этот город, превращенный ВСУ в крепость, откроет ВС РФ путь на Славянск и Краматорск — «последние оплоты» украинских сил на территории ДНР. По данным NYT, армия России уже настолько близка к ним, что может атаковать цели с помощью авиационных фугасных бомб с УМПК и ударных дронов. Чего ждать после взятия Константиновки и какой может быть тактика российских военных в Славянско-Краматорской агломерации — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.