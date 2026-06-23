Журналист Юнашев раздобыл «оригинал» фразы Лаврова «к херам собачьим»

Инцидент произошёл на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии МИД РФ. Во время паузы Лавров отвлёкся на короткий разговор со своим замом Михаилом Галузиным. Фразу заместителя разобрать невозможно, а вот ответ министра был предельно ясен: «Догадались. Уже неплохо… Нет, к херам собачьим, всё уже».