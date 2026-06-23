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Журналист Юнашев раздобыл «оригинал» фразы Лаврова «к херам собачьим»

Пока одни СМИ гадают, кому именно глава МИД России Сергей Лавров адресовал своё знаменитое «к херам собачьим», журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев раздобыл, пожалуй, самый точный «оригинал» этой фразы. И, судя по всему, первая реакция сети была не совсем верной.

Источник: Life.ru

Журналист Юнашев «узнал», кому Лавров адресовал своё знаменитое «к херам собачьим». Видео © Telegram / Юнашев LIVE.

Инцидент произошёл на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии МИД РФ. Во время паузы Лавров отвлёкся на короткий разговор со своим замом Михаилом Галузиным. Фразу заместителя разобрать невозможно, а вот ответ министра был предельно ясен: «Догадались. Уже неплохо… Нет, к херам собачьим, всё уже».

Как выяснилось, в ролике, который разлетелся по соцсетям, в шутку указывается, что министр адресовал ругательство лидерам ЕС, которые не захотели печатать его статью.

Напомним, издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность», и текст в итоге был опубликован на сайте МИД РФ. Причины отказа редакции и комментарии издания пока неизвестны.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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