Журналист Юнашев раздобыл «оригинал» фразы Лаврова «к херам собачьим»

Журналист Юнашев «узнал», кому Лавров адресовал своё знаменитое «к херам собачьим». Видео © Telegram / Юнашев LIVE.
Инцидент произошёл на 12-м посольском круглом столе в Дипломатической академии МИД РФ. Во время паузы Лавров отвлёкся на короткий разговор со своим замом Михаилом Галузиным. Фразу заместителя разобрать невозможно, а вот ответ министра был предельно ясен: «Догадались. Уже неплохо… Нет, к херам собачьим, всё уже».
Как выяснилось, в ролике, который разлетелся по соцсетям, в шутку указывается, что министр адресовал ругательство лидерам ЕС, которые не захотели печатать его статью.
Напомним, издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность», и текст в итоге был опубликован на сайте МИД РФ. Причины отказа редакции и комментарии издания пока неизвестны.
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