Путин назвал четыре основы для проведения переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин назвал принципы, в рамках которых Россия готова к проведению мирных переговоров с Украиной. Подробнее об этом глава государства рассказал на совещании с правительством страны.
— На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле. А также принципов, изложенных мной пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел, — сказал российский лидер.
На этом фоне Путин напомнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают терять территории. В то же время Россия, напротив, продвигается вперед на всех направлениях с опорой на достижения военных и стабилизацию экономики, передает РИА Новости.
Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что его страна может отказаться от предложения о прекращении огня по линии фронта и продолжить боевые действия. По его словам, Киев готов пересмотреть свою позицию, если Совбез продолжит занимать выжидательную позицию по вопросу урегулирования конфликта.
Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что РФ готова возобновить переговоры с украинской стороной в любое время в той точке, на которой они остановились.