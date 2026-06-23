Путин вручил орден Жукова президентскому полку ФСО. Видео

Президентский полк — это особая военная часть, входящая в структуру Федеральной службы охраны в статусе подразделения спецслужбы. В его задачи входят обеспечение безопасности первых лиц государства, в первую очередь президента, охрана ключевых объектов Кремля, а также участие в протокольных мероприятиях и воинских ритуалах.