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Путин вручил орден Жукова президентскому полку ФСО. Видео

Путин вручил орден Жукова Президентскому полку ФСО в Кремле Президент Владимир Путин вручил в Георгиевском зале Кремля орден Жукова президентскому полку.

Источник: РБК

Путин вручил орден Жукова Президентскому полку ФСО в Кремле.

Президент Владимир Путин вручил в Георгиевском зале Кремля орден Жукова президентскому полку. Подразделение входит в структуру Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны (ФСО) России.

«В этом году президентскому полку Службы коменданта Московского Кремля ФСО России исполнилось 90 лет. Хочу сердечно поздравить ветеранов и весь личный состав полка с этим замечательным юбилеем», — сказал президент, передает пресс-служба Кремля.

Президентский полк — это особая военная часть, входящая в структуру Федеральной службы охраны в статусе подразделения спецслужбы. В его задачи входят обеспечение безопасности первых лиц государства, в первую очередь президента, охрана ключевых объектов Кремля, а также участие в протокольных мероприятиях и воинских ритуалах.

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