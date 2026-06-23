При ударе по Энергодару погиб мужчина, три женщины получили ранения

При ударе ВСУ по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару погиб мужчина, еще три женщины получили ранения, сообщил глава города Максим Пухов.
«Сегодня утром в результате вражеской атаки дрона погиб наш коллега, сотрудник МКУ ГОЭ “Благоустройство и озеленение”. Он просто выполнял свои ежедневные обязанности. Человек погиб на месте», — написал мэр.
Позже произошел удар по магазину на Лесной улице, там ранения получили три местные жительницы.
17 июня при атаках на Энергодар погиб мирный житель, еще трое получили ранения. Днем ранее Пухов сообщил, что город подвергся 23 атакам со стороны ВСУ. Повреждения получили гражданские объекты и инфраструктура.
По словам главы Энергодара, украинские военные в июне изменили тактику нанесения ударов. Теперь ВСУ сбрасывают на город взрывчатку с тяжелых гексакоптеров «Баба-яга».
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